Kamboçya'da mahkeme 36 muhalifi 'vatana ihanet' iddiasıyla mahkum etti

Licadho isimli insan hakları grubunun internet sitesinde, muhalif isimlerin yargılandığı davanın Phnom Penh Sulh Mahkemesi'nde görüldüğü bildirildi.

Mahkemede, aralarında kapatılan eski Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi (CNRP) lideri Sam Rainsy'in ile partinin eski liderlerinin de olduğu 36 kişi, partinin eski Genel Başkan Yardımcısı Mu Sochua da dahil olmak üzere sürgündeki eski milletvekillerinin hükümet yasağına meydan okuyarak Ocak 2021'de evlerine dönmelerine yardım etmeye çalışmakla suçlandı.

Muhalif isimlere mahkeme tarafından verilen cezaların 5 ila 7 yıl arasında değiştiği, 3 sanığın cezalarının ertelendiği kaydedildi.

37 kişinin yargılandığı davada sanıklardan 33'ü gıyaben yargılanırken, hüküm giyenler hakkında tutuklama emri çıkarıldı. Bir sanık ise beraat etti.

Sochua'nın sürgündeki eski CNRP lideri Sam Rainsy ile 2019'da ülkeye dönmesi Kamboçya hükümeti tarafından engellenmişti. Sochua, 2019'da Malezya üzerinden ülkesine dönmeye çalışırken havaalanında tutuklanmıştı.

Rainsy, 2019'da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kamboçya Silahlı Kuvvetlerini 9 Kasım Bağımsızlık Günü'nde Başbakan Hun Sen hükümetini devirmeye çağırmıştı.

Açıklamanın ardından Rainsy ve aralarında Mu Sochua'nın da olduğu diğer partililer hakkında darbe planlamak suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kamboçya'daki siyasi kriz

Kamboçya'yı 30 yıldan uzun süredir yöneten Başbakan Hun Sen liderliğindeki Kamboçya Halk Partisinin (CPP) 2013'teki seçimleri az farkla kazanmasıyla ülkede muhalefet üzerindeki baskı giderek artmıştı.

O dönem ana muhalefette yer alan CNRP lideri Rainsy, hakaret suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmiş ve Paris'e yerleşmişti.

Parti, Kasım 2017'de kapatılmış ve 118 üyesi siyasetten men edilmişti.

İktidardaki CPP, geçen yıl 29 Temmuz'da ve muhalefetin katılmadığı genel seçimde parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazanmıştı.