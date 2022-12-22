22 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kamboçya'da mahkeme 36 muhalifi 'vatana ihanet' iddiasıyla mahkum etti

Kamboçya'da mahkeme 36 muhalifi 'vatana ihanet' iddiasıyla mahkum etti

Kamboçya'da mahkeme aralarında eski muhalefet lideri ve milletvekillerinin olduğu 36 kişiyi "vatana ihanet" iddiasıyla mahkum etti.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 22:00
Takip Et

Kamboçya'da mahkeme 36 muhalifi 'vatana ihanet' iddiasıyla mahkum etti

Kamboçya'da mahkeme 36 muhalifi 'vatana ihanet' iddiasıyla mahkum etti
+
Aa
-

Licadho isimli insan hakları grubunun internet sitesinde, muhalif isimlerin yargılandığı davanın Phnom Penh Sulh Mahkemesi'nde görüldüğü bildirildi.

Mahkemede, aralarında kapatılan eski Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi (CNRP) lideri Sam Rainsy'in ile partinin eski liderlerinin de olduğu 36 kişi, partinin eski Genel Başkan Yardımcısı Mu Sochua da dahil olmak üzere sürgündeki eski milletvekillerinin hükümet yasağına meydan okuyarak Ocak 2021'de evlerine dönmelerine yardım etmeye çalışmakla suçlandı.

Muhalif isimlere mahkeme tarafından verilen cezaların 5 ila 7 yıl arasında değiştiği, 3 sanığın cezalarının ertelendiği kaydedildi.

37 kişinin yargılandığı davada sanıklardan 33'ü gıyaben yargılanırken, hüküm giyenler hakkında tutuklama emri çıkarıldı. Bir sanık ise beraat etti.

Sochua'nın sürgündeki eski CNRP lideri Sam Rainsy ile 2019'da ülkeye dönmesi Kamboçya hükümeti tarafından engellenmişti. Sochua, 2019'da Malezya üzerinden ülkesine dönmeye çalışırken havaalanında tutuklanmıştı.

Rainsy, 2019'da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kamboçya Silahlı Kuvvetlerini 9 Kasım Bağımsızlık Günü'nde Başbakan Hun Sen hükümetini devirmeye çağırmıştı.

Açıklamanın ardından Rainsy ve aralarında Mu Sochua'nın da olduğu diğer partililer hakkında darbe planlamak suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kamboçya'daki siyasi kriz

Kamboçya'yı 30 yıldan uzun süredir yöneten Başbakan Hun Sen liderliğindeki Kamboçya Halk Partisinin (CPP) 2013'teki seçimleri az farkla kazanmasıyla ülkede muhalefet üzerindeki baskı giderek artmıştı.

O dönem ana muhalefette yer alan CNRP lideri Rainsy, hakaret suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016'da ülkeyi terk etmiş ve Paris'e yerleşmişti.

Parti, Kasım 2017'de kapatılmış ve 118 üyesi siyasetten men edilmişti.

İktidardaki CPP, geçen yıl 29 Temmuz'da ve muhalefetin katılmadığı genel seçimde parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazanmıştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
1
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
2
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korku saçıyor
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
3
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
4
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
5
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
﻿Motor hacimlerine göre vergiler belli oldu. 1300 motor 1600 motor 2000 bin motor arabası olanlar yandı
6
﻿Motor hacimlerine göre vergiler belli oldu. 1300 motor 1600 motor 2000 bin motor arabası olanlar yandı
﻿Motor hacimlerine göre vergiler belli oldu. 1300 motor 1600 motor 2000 bin motor arabası olanlar yandı
﻿ABD'den Nusret'e final yasağı: Messi'yi kupa töreninde kolundan çekmişti
7
﻿ABD'den Nusret'e final yasağı: Messi'yi kupa töreninde kolundan çekmişti
﻿ABD'den Nusret'e final yasağı: Messi'yi kupa töreninde kolundan çekmişti
﻿Zelenskiy, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü  
﻿Zelenskiy, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü  
﻿Zelenskiy, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü  
﻿1. Lig'de hakemler açıklandı
﻿1. Lig'de hakemler açıklandı
﻿1. Lig'de hakemler açıklandı
﻿Borsa günü rekorla tamamladı
﻿Borsa günü rekorla tamamladı
﻿Borsa günü rekorla tamamladı
﻿Halkbank dörtlü finalde
﻿Halkbank dörtlü finalde
﻿Halkbank dörtlü finalde
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.