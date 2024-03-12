Kamerun Milli Takımı'nda skandal ortaya çıktı. 62 futbolcunun ismi silindi

Kaynak: Haber Merkezi
Kamerun Milli Takımı'nda skandal ortaya çıktı. 62 futbolcunun ismi silindi
Kamerun Futbol Federasyonu; yaşlarıyla oynandığı tespit edilen tam 62 futbolcuya men cezası verdi.

Afrika futbolunun önde gelen ülkelerinden Kamerun'da büyük bir skandal patlak verdi.

Yıllardır; Afrikalı futbolcuların yaşlarıyla oynandığı iddia ediliyordu, bu konuda ilk adım atan ülke Kamerun oldu.

Kamerun Futbol Federasyonu; tam 62 oyuncuya sahte yaş bildirimi nedeniyle men cezası verdi.

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Bu isimler arasında; Kamerun Milli Takımı Teknik Direktörü Rigobert Song'un, Afrika Kupası kadrosuna seçtiği, 17 yaşında olduğu iddia edilen Wilfried Nathan Douala da var.

Yapılan soruşturma sonrası ligde sadece 4 kulübün adının bu skandala karışmadığı belirlendi.

İŞTE CEZA ALAN OYUNCULARIN LİSTESİ

Young Sport Academy: Arnaud Messanga Messanga, Fabrice Kamaka Fils Njiberu Durell, Kelvin Tah, Nchindo John Bosco; Precious Chinazah, Cédric Wayi, Silus Mungala, Valentine Abeweh, Mujimbu Ramadan, Ousman Kengne, Amidu Mohamed, ve Robert Koneyi.

Victoria United: Nathan Douala, Nji Richmond, Ndanga André, Martin Menoua, Kylan Tchunte, Ikoi Sergeo ve Germain Fina.

As Fortuna: Marc Essono, Pascal Ze Ze, Jean Daniel Enama, Yves Mbappe, Junior Njoh, Patrick Russel Mbarga ve Mbao Hedah.

Ums deLoum: Bertin Nguemaleu, Joseph Cousin Ndongo, Camille Noah, Ryan Pharell Kouam ve Etienne Julien Andjama.

Colombedu Sud: Franklin Kamleu, Junior Evouna, Alex Jakai, Rodrigue Mvondo ve Maxwell Cho.

GazelleFa: Yoan Alphonse II Efala, Ibrahim Zakari, Philippe qmataba ve Mohammadou Wale.

DynamoDouala: Jordy Youmba, Evrard Pangip, Alain Zidane Bikoe ve Prosper Nlend Ntep.

Unionde Douala: Noël Austin Ajoh, Yves Enzo Borgne ve Sokmak Keller.

FovudeBaham: Paulin Banda, Junior Bandji ve Cyrille Ngando.

Apejes: Zacharie Arthur ve Tcholefack Igor.

Pwd Bamenda: Nundi Fonda Christian ve Mfor Divine.

BamboutosMbouda: Bekono Mengwa ve Lend Horty.

Astres Douala: Lyonga Jonas Ekoi ve Rodrigue Joël Kamga.

AvionduNkam: Yohan Nolan Malone ve Rodrigue Manga Ottou.

FauveAzur: Marc Bertin Atangana Amougou ve Abdoul L'almani

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