Kamerun’da silahlı saldırı: En az 20 ölü

Reuters’ın haberine göre, Kamerun’da silahlı bir grubun Batı Kamerun'daki bir kasabada uyuyan insanlara ateş açtığını ve en az 20 kişinin öldüğünü bildirdi.

Bölge sakinlerinin aktardıklarına göre saldırı, Paul Biya'nın Kamerun cumhurbaşkanı olmasının 41. yıldönümünü kutlamak için Mamfe ve diğer merkezlerde Pazartesi günü yapılması planlanan kutlamaları sabote etmek amacıyla gerçekleştirildiğini iddia etiler.

Saldırıyı henüz kimse üstlenmiş değil.

Güney Batı bölgesindeki Manyu bölgesinin idari başkanı Viang Mekala, saldırganların şafaktan önce saldırdığını ve evleri ateşe verdiğini belirtti.

Reuters'e yaptığı açıklamada, yedi kişinin hastanede olduğunu ve güvenlik güçlerinin bölgede arama yaptığını söyleyen Mekala, "Durum kontrol altında ve halk paniğe kapılmamalı" dedi.