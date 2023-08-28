Kamerun'un baraj kapaklarını açma planı Nijerya'yı sel alarmına geçirdi

Nijerya hükümeti, Kamerun'un Benue Nehri üzerindeki Lagdo Barajı'nın kapaklarını açma planı üzerine, bölgede yaşayan halkı sele karşı uyardı.

KAYNAK: AA
Kamerun'un baraj kapaklarını açma planı Nijerya'yı sel alarmına geçirdi

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan açıklamada, Kamerun'un Benue Nehri üzerinde bulunan Lagdo Barajı'nın kapaklarını açmasının beklendiği belirtilerek bölge sakinlerinin gelecek günlerde yaşanabilecek sel felaketine karşı hazırlıklı olmaları istendi.

Açıklamada, Kamerun'da yoğun yağışlar nedeniyle Lagdo Barajı'ndan su bırakılacağı için bu ülke ve Nijerya'da sel felaketi yaşanabileceği belirtildi.

Baraj kapaklarının açılması halinde Nijerya'nın 13 eyaletinde sel meydana gelebileceği kaydedilen açıklamada, bu eyaletlerde yaşayanlara önlem almaları çağrısı yapıldı.

Kamerun'un kuzey bölgesinde 1977-1982'de inşa edilen Lagdo Barajı'nın kapaklarının açılması Nijerya'da sellere sebep oluyor.

İki ülke arasında 2016'da barajdan su bırakılmasına ilişkin imzalanan mutabakat zaptına göre, Kamerun'un barajın kapaklarını açmadan önce Nijerya'yı bilgilendirmesi gerekiyor.

Kamerun hükümetinin geçen yıl baraj kapaklarını açması nedeniyle Nijerya'nın Adamawa eyaletinde meydana gelen selde 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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