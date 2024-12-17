Kamu Başdenetçisi Akarca Anıtkabir'i ziyaret etti

TBMM Genel Kurulu tarafından Kamu Başdenetçisi seçilen Mehmet Akarca ve göreve yeni başlayan kamu denetçileri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyüp, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çıktı.

Akarca'nın mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyet, saygı duruşunda bulundu.

Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Akarca, şunları yazdı:

"Aziz Atatürk 12 Kasım 2024 tarihinde TBMM tarafından seçilmiş Kamu Başdenetçisi olarak kamu denetçisi arkadaşlarımla birlikte göstermiş olduğunuz ilkelere ve emanet ettiğiniz değerlere bağlılıklarımızı arz etmek için yüksek huzurundayız. Kamu Denetçiliği Kurumu; kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikayet mekanizması oluşturmak suretiyle idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak, vatandaşın hak arama kültürünü yaygınlaştırmak için kurulmuştur. Kamu Denetçiliği Kurumu olarak, hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, aklı ve bilimi rehber kabul ederek, vatandaşlarımızın idareyle olan sorunlarını adalet ve hakkaniyetle çözülmesi için var gücümüzle çalışacağız. Ruhunuz şad olsun."