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Denetçi raporu açıklandı. Hükümet başarısız oldu ve sözlerini tutmadı

Hollanda Ulusal Kamu Denetçisi Reinier van Zutphen, 2022'de hükümetin başarısız olduğunu ve verdiği sözleri tutmadığını belirtti.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 02:41
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Kamu denetçisi hükümetin başarısız olduğunu açıkladı

Denetçi raporu açıklandı. Hükümet başarısız oldu ve sözlerini tutmadı
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Van Zutphen, De Telegraaf gazetesine verdiği röportajda, Hollanda hükümetinin 2022'deki performansını değerlendirdi.

Habere göre, hükümetin önceki hatalarından ders çıkarmadığını kaydeden van Zutphen, "Hükümet başarısız oldu ve sözlerini tutmadı" ifadelerini kullandı.

Van Zutphen, önceden hükümetin faaliyetlerini 10 üzerinden 6 olarak notlandırdığı ancak 2022'de hükümetin bu notun üzerine çıkamadığı görüşünü paylaştı.

Van Zutphen, Temmuz 2021'de Limburg eyaletinde meydana gelen selin mağdurlarına ve Groningen'deki doğal gaz arama faaliyetlerinin yol açtığı depremde evleri zarar görenlere ödeneceği taahhüt edilen yardımların aradan geçen süreye rağmen halen birçok kişiye ödenmemesini eleştirdi.

Hollandalıların genel olarak hükümete güvenmediğini söyleyen van Zutphen, "Bu güvensizliği anlıyorum çünkü insanlar, hükümetin, yanlarında durması gerekirken masada karşılarında oturduğunu görüyor" ifadesine yer verdi.

De Telegraaf gazetesinin haberinde, önceki Rutte hükümetinin çocuk bakım yardımı skandalı sebebiyle 15 Ocak 2021'de istifa etmek zorunda kaldığı hatırlatılırken van Zutphen'in birçok mağdura tazminat ödenmemesini olumsuz değerlendirdiği bilgisine yer verildi.

2022'DE HÜKÜMETİ ZORLAYAN OLAYLAR

Hükümeti 2022'de zorlayan olaylardan biri, ülkenin kuzeyindeki Groningen'de doğal gaz çıkarma faaliyetlerinin yol açtığı depremlerde evleri hasar görenler için 2020 bütçesinde ayrılan 1,5 milyar avroluk paya rağmen birçok kişinin uğradığı zararın tazmin edilmemesi olurken en çok dikkati çeken olay ise çocuk bakım yardımı skandalı sebebiyle binlerce çocuğun ailesinden alınması olmuştu.

Vergi Dairesince yapılan yanlış hesaplamalar nedeniyle "evrakta sahtecilik" gibi gerekçelerle çocuk bakım yardımları kesilen ve geçmişe dönük yüklü miktarda ödeme talep edilen ailelerin yaşadıkları maddi yıkımın ardından bakımlarını ihmal ettikleri iddiasıyla çocukları ellerinden alınmıştı.

Hollanda'da yaşayanların veya Hollanda'yı turistik amaçlarla ziyaret edenlerin ülkedeki resmi makamlarının eylemleriyle bağlantılı kişisel mağduriyetleriyle ilgili şikayetlerini yazılı veya sözlü olarak ilettiği Ulusal Kamu Denetçisi geniş kapsamlı bir soruşturma yetkisine sahip olup soruşturma sonucunda tavsiye niteliğinde karar veriyor. (AA)

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