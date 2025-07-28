Kamu işçisinin zam krizi büyüyor! Grev kararı askıya çıktı

Kaynak: AA
Kamu işçisinin zam krizi büyüyor! Grev kararı askıya çıktı

TÜRK-İŞ, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğüne grev kararını astı.

TÜRK-İŞ, grev kararını Karayolları Genel Müdürlüğüne astı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (TÜRK-İŞ) bağlı Yol-İş Sendikası üyesi işçiler, Karayolları Genel Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde 500'e yakın kuruma grev kararını asacaklarını belirtti.

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Ocak ayından beri devam eden sözleşme sürecinde mutabakat sağlanamadığı için bu seviyeye gelindiğini dile getiren Ağar, yasadan gelen haklarını kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

"ÇAĞRIMIZA KULAK VERSİNLER"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına seslenen Ağar, "Çağrımıza kulak versinler. Devlet milletini yok sayamaz. Sürekli aynı şeyleri söylemeye devam edeceğiz. O nedenle bugün burada grev kararımızı asıyoruz. Bu grev kararımızın bütün çalışanlara hayırlar getirmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Ağar ve işçiler, konuşmanın ardından grev kararını Karayolları Genel Müdürlüğünün girişine astı.

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