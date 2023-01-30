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Kamu kurumları ve bakanlıklar ilan yayınladı. Uzay teknolojileri uzman yardımcısı da arıyor şoför de

Kamu kurum ve kuruluşları, aralarında vergi müfettiş yardımcısı, uzay teknolojileri uzman yardımcısı, çalışma uzman yardımcısı, çarşı ve mahalle bekçisi ile şoförün de olduğu kadrolar için personel alım ilanı yayımladı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 12:13
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Kamu kurumları ve bakanlıklar ilan yayınladı. Binlerce personel alınacak

Kamu kurumları ve bakanlıklar ilan yayınladı. Uzay teknolojileri uzman yardımcısı da arıyor şoför de
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Yaklaşık 3 milyonu memur, 590 bini sözleşmeli personel, 1 milyon 231 bini işçi ve 180 bini diğer statülerde (yargı mensubu-öğretim elemanı-kamu bankaları) olmak üzere toplam 5 milyon civarında personel istihdam eden kamu, iş kapısı olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı, 50 milli eğitim uzman yardımcısı alımı için ilana çıktı. Şartları taşıyan adayların başvuruları, 6-10 Şubat 2023 arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 350 vergi müfettiş yardımcısı alacak. Adaylar giriş sınavına, 6-17 Şubat 2023 arasında Hazine ve Maliye Bakanlığının (https://www.hmb.gov.tr) internet sitesindeki sınav başvuru formunu doldurarak başvurabilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALACAK

İçişleri Bakanlığı, 300 il planlama uzman yardımcısı alacak. Başvurular, 30 Ocak-3 Şubat 2023 arasında Bakanlığın (www.icisleri.gov.tr) internet sitesindeki link aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.

Bakanlık ayrıca, 1250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı için de ilana çıktı. Adaylar, 18 Ocak-3 Şubat arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuruda bulunabilecek.

Türkiye Uzay Ajansı, 10 uzay teknolojileri uzman yardımcısı alacak. Şartları taşıyan adaylar başvurularını, 23 Ocak-6 Şubat arasında e-Devlet üzerinden Türkiye Uzay Ajansı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapabilecek.

SERMAYE PİYASASI KURULUNA 57 MEMUR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 25 çalışma uzman yardımcısı alınacak. Adaylar başvurularını, 3 Şubat 2023'e kadar e-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek iş başvuru ekranını kullanarak yapabilecek.

Sermaye Piyasası Kuruluna 18 memur, 10 koruma ve güvenlik memuru, 6 şoför, 1 tekniker, 5 teknisyen ile 2 aşçı ve 15 hizmetli olmak üzere toplam 57 memur alınacak. Adaylar başvurularını, 23 Ocak-6 Şubat 2023 arasında e-Devlet üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecek.

ÜNİVERSİTELER DE İLANA ÇIKTI

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, aralarında büro personeli, destek personeli, hemşire ve güvenlik görevlisinin de olduğu 100 kişi için ilana çıktı. Adaylar başvurularını, 27 Ocak-10 Şubat 2023 arasında Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen yapabilecek.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, aralarında hemşire, sağlık teknikeri, laborant, büro personeli ve güvenlik görevlisinin de olduğu 117 personel alacak. Adayların, http://www.adu.edu.tr/ web adresinde "Duyurular" kısmındaki başvuru formunu indirerek eksiksiz şekilde doldurması ve istenilen belgelerle birlikte üniversiteye şahsen 20 Ocak-3 Şubat arasında başvurması gerekiyor.

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