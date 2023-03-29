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Kamu kurumlarına 1.9 milyar TL'lik kiralık araç: Halka sıkı kemer kendilerine 4 çeker

Halkın ekonomik krizden beli bükülürken kamu kurumlarına araç kiralama giderinin 2022 yılında 1,9 milyar TL’ye çıktığı öğrenildi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 09:57
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Kamu kurumlarına 1.9 milyar TL'lik kiralık araç

Kamu kurumlarına 1.9 milyar TL'lik kiralık araç: Halka sıkı kemer kendilerine 4 çeker
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Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idarelerinin 2021 ve 2022 yıllarındaki giderlerine yönelik raporları ortaya çıktı.

Geçen yıl kamunun taşıt kiralama gideri yüzde 256 arttı. Taşıt kiralama için harcanan para Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerinde ocak ayı için de 114,5 milyon TL, şubat ayı için ise 222,1 milyon TL oldu.

Açıklanan verilere göre, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler 2021’de taşıt kiralama için 552 milyon 309 bin TL harcadı. 2021’de en fazla taşıt kiralama harcaması gerçekleştirilen ay, 86 milyon 385 TL’lik harcama ile aralık oldu.

2021

Kasım: 53 milyon 166 bin TL
Ağustos: 53 milyon 81 bin TL
Temmuz: 46 milyon 942 bin TL
Nisan: 44 milyon 142 bin TL



2022

Geçen yıl ise kamu taşıt kiralama için önceki yıla oranla yüzde 256 daha fazla harcamaya imza atıldı. 2021’de 552 milyon 309 bin TL olan kamunun taşıt kiralama gideri, geçen yıl 1 milyar 968 milyon 318 bin TL’ye yükseldi.

2022 yılında kamunun kasasından çıkan para bazı aylara göre şöyle gerçekleşti:

• Aralık: 325 milyon 871 bin TL
• Kasım: 231 milyon 133 bin TL
• Ekim: 206 milyon 498 bin TL
• Temmuz: 160 milyon 875 bin TL

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