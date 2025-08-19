Kamu kurumlarına sıcak hava tatili

İran’da kavurucu sıcakların etkisiyle artan enerji tüketimi nedeniyle, 23 Ağustos Cumartesi günü başkent Tahran’ın da aralarında bulunduğu 13 eyalette kamu kurumları tatil edildi.
Kararın, elektrik talebini düşürmek ve ülke genelindeki enerji sistemini korumak için alındığı açıklandı.
Yetkililer, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, güneş ışınlarından korunmalarını ve elektrik kullanımını minimumda tutmalarını istedi.
Ülkede enerji tasarrufuna yönelik uygulamalar giderek yaygınlaşırken, Tahran’da son haftalarda aşırı tüketimin önüne geçebilmek için farklı bölgelerde günde 2 saatlik elektrik kesintileri uygulandığı ifade edildi.