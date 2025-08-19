Kamu kurumlarına sıcak hava tatili

Düzenleme: Kaynak: AA
Kamu kurumlarına sıcak hava tatili

İran'da aşırı sıcaklardan nedeniyle yüksek enerji tüketimini önlemek amacıyla birçok eyalette kamu kurumları tatil edildi.

İran’da kavurucu sıcakların etkisiyle artan enerji tüketimi nedeniyle, 23 Ağustos Cumartesi günü başkent Tahran’ın da aralarında bulunduğu 13 eyalette kamu kurumları tatil edildi.

Kararın, elektrik talebini düşürmek ve ülke genelindeki enerji sistemini korumak için alındığı açıklandı.

Yetkililer, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, güneş ışınlarından korunmalarını ve elektrik kullanımını minimumda tutmalarını istedi.

Ülkede enerji tasarrufuna yönelik uygulamalar giderek yaygınlaşırken, Tahran’da son haftalarda aşırı tüketimin önüne geçebilmek için farklı bölgelerde günde 2 saatlik elektrik kesintileri uygulandığı ifade edildi.

Son Haberler
Marmara Otoyolu’nda korkunç kaza! Sürücü araçta sıkıştı: Ekipler zamana karşı yarıştı
Marmara Otoyolu’nda korkunç kaza!
Süper Lig devleri istiyordu! Marsilya 2 yıldızı da gözden çıkardı
Süper Lig devleri istiyordu! Marsilya 2 yıldızı da gözden çıkardı
Kamu kurumlarına sıcak hava tatili
Kamu kurumlarına sıcak hava tatili
CHP'li bir büyükşehir daha AKP'ye mi geçiyor? İddiaların odağındaki Başkan suskunluğunu bozdu!
CHP'li bir büyükşehir daha AKP'ye mi geçiyor? İddiaların odağındaki Başkan suskunluğunu bozdu!
Baraj kapakları açıldı! Vatandaşlar nehirde adacıkta mahsur kaldılar: Ekipler seferber oldu
Baraj kapakları açıldı! Vatandaşlar nehirde adacıkta mahsur kaldılar: Ekipler seferber oldu