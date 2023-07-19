Kamu parasıyla umre yapan Fulya Öztürk kendini savundu. Kabahati eleştirenlerde buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turunu için Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Mekke’ye giderek Umre yapan Fulya Öztürk, kabahati eleştirilere yükledi. Öztürk "Gece 2.30 da gittim yüreğimden geldi" dedi.

Kamu parasıyla umre yapan Fulya Öztürk kendini savundu. Kabahati eleştirenlerde buldu

Editör: Özlem KIRAL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Körfez turunu izleyen gazeteciler arasındaki olan ve Fulya Öztürk, Mekke’ye gitmiş ve Umre ziyareti yaptığını sosyal medya hesabından başörtülü bir fotoğraf paylaşarak duyurmuştu.

Öztürk’ün Erdoğan’ın uçağıyla gittiği Suudi Arabistan’da Kabe’yi ziyaret etmesi tepkilere neden oldu.

Öztürk’ten ise eleştirilere yanıt gecikmedi.

Gazeteci Türker Akıncı’nın “Sabahtan beri @Fullyaozturk ‘ü linçleyenlere;

Görev gereği Kabe’nin yanına kadar gitmişsin.

Müslümansın ve otelde uyumak yerine müsait olan bir kaç saatinde aşağıya iniyorsun ve umre yapıyorsun.

Hepsi bundan ibaret.

Ne kadar çok düşmanlığınız ve kininiz varmış.” sözleri ile Fulya Öztürk’ü savunması üzerine bu tweete yanıt veren Öztürk şöyle dedi:

“Gece 2.30 da gittim yüreğimden geldi. Otelde uyumak istemedim kalktım gittim. 'Kimseye zararım yok kimsenin parasıyla gitmedim. Yazmazdım da sen şimdi paylaşınca yazayım dedim. Yoksa ben benim üzerimden dikkat çekmeye çalışanlara prim vermem onlar anca tweet atar.”

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