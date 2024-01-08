Kamu sektöründe çalışan şehit ve gazi yakınlarının sayısı 49 bin 310’a yükseldi.

Kaynak: AA
Kamu sektöründe çalışan şehit ve gazi yakınlarının sayısı 49 bin 310’a yükseldi.
Türkiye’de 1996’dan bu yana, şehit ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına ilk kez atanmasıyla, toplamda 49 bin 310 kişi kamuda görev aldı.

Hükümet, şehit ve gazi yakınlarına ve gazilere destek olmak, yaşamlarını daha iyi koşullarda ve güvenli bir şekilde sürdürmelerini sağlamak için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri, kamuda istihdam hakkıdır.

2012’den itibaren, AKP tarafından terörle mücadelede şehit düşenlerin yakınlarına verilen istihdam hakkı iki katına çıkarıldı. Bu durum, şehitlerin bir eşi veya çocuğu ile anne, baba veya kardeşlerinden biri olmak üzere iki kişiye ve gazilere veya onların feragat ettiği bir yakınına kamuda iş imkanı sağlıyor.

Ayrıca, şehitlerin isimleri kamu kurum ve kuruluşlarının binalarında, okullarda, caddelerde, sokaklarda ve parklarda anılıyor. Bu çerçevede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3 bin 458 yerin ismini şehitlerin isimleriyle anıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına atanması hakkında bir açıklama yaptı. Göktaş, vatanları için canlarını feda eden tüm kahramanları minnet ve rahmetle anıyoruz dedi.

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Göktaş, “Şehit ve gazi yakınlarımızın yanında olmaya, onları hayatın her alanında desteklemeye devam ediyoruz. Onların emanetlerini korumak bizim görevimizdir. Gazilerimiz, gazi yakınlarımız ve şehitlerimizin yakınlarına sahip çıkarak, onların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için elimizden gelen her türlü desteği sağlıyoruz.” dedi.

Bakan Göktaş, Türkiye’de şehit ve gazi yakınlarının kamuya ilk atamasının 1996’da yapıldığını hatırlattı. 2002’ye kadar 6 bin 315 kişi, 2002’den 2014’e kadar 10 bin 187 kişi ve 2014’ten bu yana 32 bin 808 kişi olmak üzere toplamda 49 bin 310 kişi kamuda görev aldı. Bu atamaların çoğu, 2002’den sonra AK Parti hükümetleri döneminde gerçekleştirildi. Göktaş, “Kahramanlarımız ve onların yakınları, istihdam politikalarımızla çalışma hayatına değer katıyor. Yaptığımız atamaların, şehit ve gazi yakınlarımız için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

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