Kamu sosyal tesisleri 2024 yılı hizmet bedelleri belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

Gazete Duvar’ın haberine göre, tebliğle merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim, dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi, benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin belirlenmesinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında uyulacak usul ve esaslar tespit edildi.

Yeni tarifeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden faydalanacak kurum personeli, tesisin özelliklerine göre yemek ücreti için kişi başına günlük 133 lira, 111 lira veya 87 lira alınacak.

Konaklama ücreti ise ilgili özelliklere göre 51 lira, 46 lira veya 40 lira olarak kararlaştırıldı. Belirlenen konaklama bedelleri 1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde ise 67 veya 60 liraya çıkarılacak.

Konut veya bağımsız bölümde buzdolabı ve televizyon bulunanlarda her bir özellik için günlük en az 22 lira, klima bulunanlarda günlük en az 32 lira konut başına ilave bedel ödeyecek.

Misafirhanelerden yararlanan kurum personelden kişi başına her gece için en az 67 lira alınacak.

Buradan faydalanacak geçici görevli kamu personelinden alınacak konaklama ücreti, geçici görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin yüzde 60 artırımlı miktarının tamamını, daha sonraki günler için ise artırımsız gündeliklerinin yarısını, geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise yurt içi gündeliklerinin yüzde 60 artırımlı miktarının tamamını geçemeyecek.

KREŞ VE ÇOCUK BAKIMEVLERİ

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek devlet memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 984 lira olarak tespit edildi.

Belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda, kurum ve kuruluşlar belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etmeye yetkili kılındı.

SPOR TESİSLERİ

Kurum personeli de dahil olmak üzere, her türlü futbol, basketbol, voleybol salon ve sahalarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve kış sporlarının yapıldığı yerlerden veya diğer spor tesislerinden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karşılığı olarak spor alet ve malzemelerinin yararlananlar tarafından temin edilmesi halinde kişi başına en az 46 lira, spor alet ve malzemelerinin tesisten temin edilmesi halinde kişi başına en az 67 lira alınacak.

Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına en az 82 lira olarak belirlendi.

Tebliğ, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.