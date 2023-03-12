Kamudaki yaklaşık 700 bin işçiyi ilgilendiriyor. Erdoğan seçim öncesi sıcak bakıyor

Kamudaki yaklaşık 700 bin işçiyi ilgilendiren yeni toplu iş sözleşmesi süreci hızla devam ediyor. İlk oturumlarda ücret dışındaki maddeler değerlendirilirken ücret konusunda işçi konfederasyonlarının iktidar ile imzalayacakları çerçeve sözleşme bekleniyor.

ÖNCE İYİLEŞTIRME

Cumhuriyet Gazetesi’nden Mustafa Çakır’ın haberine göre, Türk-İş ve Hak-İş, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için ön görüşmeler yaptı. İki konfederasyonun 2023-2024 dönemlerini kapsayan çerçeve protokolde ücret talebi konusunda ortak hareket etmesi bekleniyor. İktidar ile imzalanacak çerçeve protokol kapsamında sendikalar da kamu kurumları ile masaya oturacak.

İşçi tarafı asgari ücretin net 8 bin 507 liraya çıkarılmasının ardından önce taban ücretlerin iyileştirilmesini istiyor. 10-15 yıllık işçilerin ücretlerinin asgari ücret seviyesine geldiğine dikkat çekiyor. Ardından da yüzdelik zam yapılması isteniyor. Bir önceki sözleşmede taban ücretteki iyileştirmenin ardından ilk 6 ay için yüzde 12, diğer 6 aylar için ise yüzde 5 artı enflasyon farkı verilmişti. Memurlara yılbaşında refah payı dahil yüzde 30 zam yapıldı. İşçi tarafı da memura verilen zamma göre hareket ediyor.

Ancak depremler ekonomik tabloyu da değiştirdi. Zam oranının ne olacağı konusu belirsiz. Bu konuda iktidarın tavrı belirleyici olacak. İktidarın seçime giderken her şeye karşın yüksek oranlı zam yapabileceğine de dikkat çekiliyor. Bunun dışında KİT’lerdeki taşeron işçiler ile geçici işçilere kadro konusu da masanın gündemi içerisinde yer alıyor.

Bir önceki sözleşme ağustos ayında imzalanmıştı. Ancak işçi tarafı bu kez sözleşmenin seçim öncesinde bir an önce imzalanmasını istiyor.

TRAFİK YOĞUNLAŞTI

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştü ve bu talep iletildi. Erdoğan’ın da sözleşmenin seçim öncesinde imzalanmasına sıcak baktığı öğrenildi. Bu görüşmenin ardından Türk-İş ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaki trafik de hızlandı. İktidarın seçim öncesinde oranı yüksek tutarak işçileri memnun edecek bir sözleşmeye imza atabileceğine işaret ediliyor.