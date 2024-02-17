Kamuya 2 bin 392 engelli memur ataması yapılacak. Bakan canlı yayında açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş LGS’de tam puan alan öğrencilerle bir araya geldiği bir programda konuştu.

Özdemir Göktaş, kamuya 2 bin 392 engelli atamasının yapılacağını açıkladı.

Atamaların pazartesi günü yapılacağını söyleyen Bakan Göktaş, “Böylelikle kamudaki engelli memur sayımızı 68 bin 396’ya çıkarmış olacağız.” İfadelerini kullandı.

Dolayısıyla bu atamalarla birlikte, kamudaki engelli memur sayısı 68 bin 396’ya çıkacak.

Bakan Göktaş, engellilerin herkesle eşit hak ve olanaklara sahip olmasının hedeflendiğini belirterek şöyle dedi:

Son 21 yılda 12 kat artarak yaptığımız atamalar ve bakanlık olarak yürüttüğümüz hizmetler ülkemizde engellilerin herkesle eşit hak ve olanaklara sahip olmasını hedefliyoruz.

Engelli bireylerin toplumla kaynaşmasını kolaylaştıracak ve hayata daha aktif ve bağımsız olarak katılmasına destek verecek bu atamaların hepimiz için milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.