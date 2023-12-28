Kamyon araçları betona buladı. O anlar saniye saniye kamareda

Kaynak: DHA
Kamyon araçları betona buladı. O anlar saniye saniye kamareda
İstanbul Pendik’te şoförünün ani fren yapmasıyla hafriyat kamyonundaki beton, park halindeki servis minibüsüne ve yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine döküldü. Kamyon şoförü, kaza yerinden kaçarken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına kaydedildi.

Olay, Pendik Kurtköy Mahallesi’nde dün öğlen vakti gerçekleşti. Hafriyat kamyonu, cadde üzerinde park etmeye çalışan bir aracı çarpmamak için sert bir şekilde frene bastı. Kamyonun kasasındaki beton, park eden minibüs ve yolda giden otomobilin üzerine aktı. Hafriyat kamyonu, minibüse de çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Kaza sebebiyle bölgede trafik sıkıştı. Polis ve belediye ekipleri, ihbar üzerine olay yerine geldi. Kazada kimse yaralanmadı, ancak minibüste hasar oluştu. Polis, kaçan kamyon şoförünü bulmak için çalışıyor.

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BETON ARAÇLARIN ÜZERİNE DÖKÜLDÜ

Tanık Volkan Altaş, “Dükkanı açmaya yeni gelmiştim. O sırada fren sesi duydum. Eczanenin önünde bir kamyonet park etmeye çalışıyordu. Arkasından gelen hafriyat kamyonu, ona çarpmamak için ani fren yaptı. Kamyonun üstündeki beton, yasal olmayan bir şekilde yüklenmişti. Araçların üzerine hepsi döküldü.

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Yoldan geçen diğer araçlar da vardı. Onların hasar alıp almadığını bilmiyorum, panik içinde gittiler. Servis minibüsünün aynası tamamen kırıldı. Sahibine haber verdik, aracını temizlemeye götürdü. Kamyon şoförü ise durmadı. Sadece frene bastı, biraz yavaşladı, sonra gitti. Polis ve temizlik ekipleri geldi. Burada sürekli kaza oluyor. Yetkililerden ricamız, buraya bir trafik ışığı veya bariyer koymalarıdır” dedi.

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O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Hafriyat kamyonunun beton döktüğü an, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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OLAY YERİNDEN KAÇTI

Görüntülerde, hafriyat kamyonunun frene bastığı anda kasasındaki betonun yola, minibüs ve otomobilin üzerine aktığı görülüyor. Hafriyat kamyonu ise olay yerinden kaçıyor.

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