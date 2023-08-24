Kamyon devrilip traktöre çarptı: 1 ölü 4 yaralı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen kamyonun çarptığı traktör yaklaşık 300 metre sürüklendi. Traktörde bulunan bir kadın hayatını kaybederken, 2 çocuğu ve eşi yaralandı. Kazada ayrıca devrilen kamyonun sürücüsü de yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kamyon devrilip traktöre çarptı: 1 ölü 4 yaralı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde, Alaşehir-Denizli Karayolu'nun Manisa Sarıgöl rampasında saat 08.45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. 64 yaşındaki Uğur K. yönetimindeki 15 AAY 882 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi ile devrildi.

Devrilerek sürüklenen kamyon önündeki 07 BIP 824 plakalı traktöre arkadan çarparak yaklaşık 300 metre sürükledi. Kazada, traktörde yolcu olarak bulunan 44 yaşındaki Nahide Kahraman olay yerinde hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü Ragıp Kahraman ve traktörde yolcu olarak bulunan çocukları Doğukan Kahraman, Gülcan Kahraman ile kamyon şoförü Uğur K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

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