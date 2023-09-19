Kamyon garajındaki kötü kokular şoförleri isyan ettirdi

Tekirdağ’da kamyon garajında yaşanan kötü koku şoförlerin isyan etmesine neden oldu. Kamyon şoförleri, “Nedir bu koku anlamadık, midemiz bulandı, ayran içe içe zor kendimize geldik” diye konuştular.

KAYNAK: İHA
Kamyon garajındaki kötü kokular şoförleri isyan ettirdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Çerkezköy yolu üzerinde bulunan kamyon ve tır garajında şoförler, çevreye yayılan ağır koku nedeniyle kusma noktasına geldiklerini ifade etti.

Şoförler, belli günlerde sabah saatlerinde kötü koku nedeniyle rahatsızlık duyduklarını ifade etti.

“AYRAN İÇE İÇE ZOR KENDİMİZE GELDİK”

Kamyon ve tır garajında aracı bulunan Dursun Açıkgöz, yayılan kötü kokular nedeniyle CİMER’e de şikayetçi olduğunu ifade ederek, “Devamlı buradayız, 3 aydır kötü koku çekiyoruz. Yayılan bu kötü kokuların hangi fabrikadan geldiğini de tahmin edebiliyoruz. Gereken yerlere müracaat ettik, CİMER’e de başvurduk. Hele ki bu sabah burada neredeyse 40 - 50 kişi ayran içe içe zor kendine geldi. 112’yi aradık, itfaiye, polis ve jandarma geldi ama onlar ne yapsın. Koku insanın genizlerini yakıyor" dedi.

Bir kamyon garajı görevlisi ise, “Özellikle sabah erken saatlerde sürekli bu gaz kokusu burnumuza kadar geliyor. Bu sabah da burada bir çok arkadaş bu ağır kokudan etkilendi. İtfaiye, jandarma, polis ve sağlık birimlerine haber verildi. Gelen ekiplere de gaz kokusunun nereden gelebileceği konusunda bilgi verildi” diye konuştu.

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