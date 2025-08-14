Kamyon kapağı şoförün sonu oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kayseri’de çimento kamyonu şoförü, boşaltım sırasında kapağın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda; şoföre çimento kamyonunu boşaltırken, kamyonun çimento bölümünde oluşan basınç nedeniyle kapak çarptı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahale de şoförün hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından talihsiz işçinin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyon kapağı şoförün sonu oldu

Kamyon kapağı şoförün sonu oldu

Kamyon kapağı şoförün sonu oldu

Kamyon kapağı şoförün sonu oldu

Kamyon kapağı şoförün sonu oldu

Son Haberler
Hafızayı uçuran iki baharat! Beyni çelik gibi yapıyorlar
Hafızayı uçuran iki baharat! Beyni çelik gibi yapıyorlar
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a salvolar! Seçim öncesi çok sert sözler
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a salvolar! Seçim öncesi çok sert sözler
Emlakçıya kan donduran itiraf! İhbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı
Emlakçıya kan donduran itiraf! İhbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı
Sosyetede bomba ayrılık! Tansa Mermerci ve Can Ekşioğlu boşandı: Sebebi ‘Bu kadar da olmaz’ dedirtti
Sosyetenin ünlü çifti boşandı: Sebebi 'Yok Artık' dedirtti...
LGS yerleştirme ve DGS sonuçları açıklandı
LGS yerleştirme ve DGS sonuçları açıklandı