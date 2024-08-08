Kamyon minibüse çarptı: Yaralı turistle var

Bodrum'dan Milas yönüne ilerleyen E.Y. yönetimindeki 09 AET 110 plakalı hafriyat kamyonu, önünde giden A.K. kontrolündeki 07 ABE 819 plakalı tur minibüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs, kontrolden çıkarak refüje devrildi. Olayda minibüsteki 6 turist yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı.

Kamyon sürücüsü E.Y. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.