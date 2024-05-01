Kamyon şaha kalktı. Görenler şaşırdı

Kaynak: İHA
Kamyon şaha kalktı. Görenler şaşırdı
Tokat’ta yol çalışması esnasında yaşanan bir olayda, bir kamyonun moloz yığını dökmek için damperi kaldırmasıyla beraber şaha kalkması izleyenleri hayrete düşürdü.

Tokat’ın Artova ilçesinde yapılan yol çalışmaları esnasında sıra dışı bir olay yaşandı. Bir kamyon şoförü, kamyonun sırtındaki moloz yığınını dökmek isterken damperi kaldırdı. Damperin kalkmasıyla birlikte kamyon birden havaya yükseldi.

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KAMYON HAVADA ASILI KALDI

Şoförün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle kamyon havada asılı kaldı. Olayı gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla kamyonun havada asılı kalma anlarını anbean kaydetti. Görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı ve ilginç bir olay olarak dikkat çekti. Olay sonrası şoförün ve çevredekilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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