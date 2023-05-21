Kamyon şarampole düştü. Şoför direksiyon başında ölü bulundu

Adana’nın Kozan ilçesinde şarampole düşen kamyonun şoförü Mustafa Özdemir (42), direksiyon başında ölü bulundu. Özdemir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kamyon şarampole düştü. Şoför direksiyon başında ölü bulundu

Kaza, saat 05.30 sıralarında Yassıçalı Mahallesi Kayhan mevkinde meydana geldi. Mustafa Özdemir yönetimindeki 01 AJK 218 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak şarampole düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Özdemir’in direksiyon başında hayatını kaybettiğini belirledi. Özdemir’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(Kaynak: DHA)

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