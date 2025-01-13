Kamyon şoförü fırlayan tekeri engelledi. O anlar kamerada!

Düzenleme: Kaynak: DHA

Elazığ'da yerinden fırlayan tekerin karşı yöne geçmesini engellemeye çalışan kamyon şoförünün mücadelesi, cep telefonuyla kayda alındı.

Elazığ Güney Çevre Yolu'nda seyir halindeki bir kamyonun sağ arkadaki 2 tekeri, henüz bilinmeyen bir nedenle yerinden fırladı. Havalimanı yolu istikametine doğru ilerleyen kamyonun şoförü, durumu fark edip hızla ilerleyen tekerleri yol kenarında tutmaya çalıştı.

Tekerlerden biri bir süre sonra yolun sağındaki araziye yuvarlandı. Şoför, hızını artırıp diğer tekerin karşı yöne geçip gelen araçlara çarpmasını önledi. Kamyon şoförünün bu mücadelesi, arkadan gelen başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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