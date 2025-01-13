Kamyon şoförü fırlayan tekeri engelledi. O anlar kamerada!

Elazığ Güney Çevre Yolu'nda seyir halindeki bir kamyonun sağ arkadaki 2 tekeri, henüz bilinmeyen bir nedenle yerinden fırladı. Havalimanı yolu istikametine doğru ilerleyen kamyonun şoförü, durumu fark edip hızla ilerleyen tekerleri yol kenarında tutmaya çalıştı.

Tekerlerden biri bir süre sonra yolun sağındaki araziye yuvarlandı. Şoför, hızını artırıp diğer tekerin karşı yöne geçip gelen araçlara çarpmasını önledi. Kamyon şoförünün bu mücadelesi, arkadan gelen başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.