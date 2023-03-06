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Balıkesir'de otomobil kamyona arkadan çarptı

Balıkesir'de otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 00:12
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Kamyona arkadan çarptı

Balıkesir'de otomobil kamyona arkadan çarptı
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(İHA)- Edinilen bilgiye göre, Bekir Ş. (37) idaresindeki 10 AEM 682 plakalı otomobil, Balikesir-Manisa kara yolunun Çanakçı mevkiinde kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Yaşar A. yönetimindeki 09 AHC 579 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, otomobildeki Hatice Taş (49), Hasibe Şevik (37) olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobildeki Yiğit Selim Ceylan (46), Mehmet Şevik (8), Sevgi Şahan (40), Miray Şevik (2), Ebrar Tenekeci (17) ve sürücü Bekir Ş. de yaralandı. 

İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince Balıkesir'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını yitiren Hasibe Şevik ve Hatice Taş'ın cenazeleri de Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

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