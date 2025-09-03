Kamyonet alevler içinde! Gazlı içecek ile müdahale etti: Ucuz kurtuldu

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde öğle saatlerinde, seyir halindeki kamyonetin motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracı park edip inerek yangın tüpüyle müdahale etti.

Mahalleli de itfaiyeye haber verdikten sonra sürücünün yardımına koştu. Vatandaşlar alevlere yangın söndürme tüpü ve şişelerden su dökerek müdahale etmeye başladı. Bu sırada bir kişinin çalkaladığı şişedeki gazlı içeceği köpürtüp yangına müdahale ettiği görüldü. Gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Aracın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.