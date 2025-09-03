Kamyonet alevler içinde! Gazlı içecek ile müdahale etti: Ucuz kurtuldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kamyonet alevler içinde! Gazlı içecek ile müdahale etti: Ucuz kurtuldu

Hatay’ın Defne ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracı kenara çekti. Bu sırada bir kişi, çalkalayarak köpürttüğü gazlı içeceği yangına sıkarak söndürme çabası gösterdi.

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde öğle saatlerinde, seyir halindeki kamyonetin motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracı park edip inerek yangın tüpüyle müdahale etti.

Mahalleli de itfaiyeye haber verdikten sonra sürücünün yardımına koştu. Vatandaşlar alevlere yangın söndürme tüpü ve şişelerden su dökerek müdahale etmeye başladı. Bu sırada bir kişinin çalkaladığı şişedeki gazlı içeceği köpürtüp yangına müdahale ettiği görüldü. Gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Aracın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kamyonet alevler içinde! Gazlı içecek ile müdahale etti: Ucuz kurtuldu

Kamyonet alevler içinde! Gazlı içecek ile müdahale etti: Ucuz kurtuldu

Kamyonet alevler içinde! Gazlı içecek ile müdahale etti: Ucuz kurtuldu

Kamyonet alevler içinde! Gazlı içecek ile müdahale etti: Ucuz kurtuldu

Son Haberler
Mourinho dünya gündeminde: Teklifi açıkladı
Mourinho dünya gündeminde: Teklifi açıkladı
Galatasaray Jankat Yılmaz'ı Süper Lig ekibine kiralıyor
Galatasaray Jankat Yılmaz'ı Süper Lig ekibine kiralıyor
Pepsi'nin en büyük hissedarı değişti: Piyasalar hızlı cevap verdi
Pepsi'nin en büyük hissedarı değişti: Piyasalar hızlı cevap verdi
Elisabeth Mas’tan Tuba Ünsal’a zehir zemberek sözler: “İlk kurban ben değilim!”
Elisabeth Mas’tan Tuba Ünsal’a zehir zemberek sözler: “İlk kurban ben değilim!”
Ayşe Barım hakkında sıcak gelişme!
Ayşe Barım hakkında sıcak gelişme!