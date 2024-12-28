Kamyonet dolusu tütüne baskın

Kaynak: İHA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda takip edilen bir kamyonette 1 ton 135 kilo kaçak tütün ile 3 milyon 580 bin adet makaron ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak makaron ve kaçak tütün ticaretine yönelik çalışma yapıldı.

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Yapılan çalışmalar neticesinde İ.A. (22) ve H.T. (43) yakalanırken, şahısların bulunduğu kamyonette yapılan aramalarda; 3 milyon 580 bin adet makaron ile 1 ton 135 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

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