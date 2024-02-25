Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman’da, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Abdulhamit Y. hakimiyetindeki kamyonet ile Zeki I., yönetimindeki otomobil, 3.Çevre Yolu TOKİ Kavşağı yakınlarında çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Belina K., ile Gonca K., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kazaya karışan kamyonet ve otomobil ise olay yerine gelen trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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