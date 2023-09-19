Kamyonet polis aracını biçti. Polis memuru sıkıştı

Sultanbeyli'de polis aracı ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki araç da kullanılamaz hale gelirken, polis otosunu kullanan bir polis memuru da yaralandı.

Kamyonet polis aracını biçti. Polis memuru sıkıştı

İHA'nın haberine göre, olay, saat 01.00 sıralarında İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Petrol Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen 42 GF 369 plakalı aracın sürücü yokuş aşağı inerken hızını kontrol edemedi.

Sürücü önce cadde üzerinde gelen polis aracına, ardından aydınlatma direğine son olarak da müstakil bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazanın ardından polis memuru aracın içinde sıkıştı.

Kazanın sesiyle evlerinden dışarıya çıkan vatandaşlar kazayı ihbar etti. Olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan polis memurunu araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı polis memuruna olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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