Kamyonet sabun yüklü tıra çarptı. 3 ölü 1 ağır yaralı

İzmir-Ankara E96 Karayolu Mersinli Mahallesi mevkiinde meydana gelen feci kazada, edinilen bilgilere göre Salihli’den Kula yönüne seyir halinde olan Nadi Çekin (68) idaresindeki 45 AFN 092 plakalı kamyonet, Mustafa A. (25) idaresindeki 63 M 3704 plakalı sabun yüklü tıra arkadan çarptı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde kamyonet sürücüsü ile araçtaki Alime Çekin (65) ve Halime Yıldız Çekin’in (30) hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki Ardes Aras Çekin ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra, ambulansla Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hayatını kaybedenlerin aynı aileden olduğu öğrenildiği kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.