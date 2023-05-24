Kamyonet şarampole düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin şarampole düştüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kamyonet şarampole düştü: 1 ölü, 2 yaralı

İHA'dan eddinilen bilgiye göre, eşi Emine K. (44) ile oğulları Yunus K.'yi (16) Bursa’daki bir hastaneye götüren Rafet K.'nın kullandığı kamyonet, Mustafakemalpaşa’ya doğru dönüş yolundayken Karacabey ilçesinde kaza yaptı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesiyle yoldan çıkan kamyonet, şarampole düştü. Kazada yaralanan sürücü ile eşi ve oğlu olay yerine gelen ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan Emine K. hayatını kaybederken, Rafet K. ile Yunus K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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