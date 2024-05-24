Kamyonet TIR'ın altına girdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kamyonet TIR'ın altına girdi

Adıyaman’da kırmızı ışıklarda bekleyen TIR'a bir kamyonet çarparak altına girdi. Korkunç kazada 2 kişi yaralandı.

Atatürk Bulvarı Meslek Lisesi Kavşağı'nda trafik ışıklarında bekleyen Mehmet Önay idaresindeki 63 ADH 630 plakalı TIR'a Halil Alkayış'ın kullandığı 59 AES 688 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle kamyonetin ön kısmı TIR'ın altına girdi.

Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Halil Alkayış ile kamyonette bulunan 3 yaşlarındaki Veysel Alkayış yaralandı. Yaralılar vatandaşların yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Halil Alkayış’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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