Kamyonetin altında kalan sürücü yaralandı

Kaynak: İHA
Kamyonetin altında kalan sürücü yaralandı

Bitlis’te odun taşıyan bir kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sarıkonak köyü yakınlarında meydana geldi.

Odun toplamak için araziye çıkan 31 yaşındaki Muammer Köprü adlı şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle kamyoneti devirdi.

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Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kamyonetin altında sıkışan Köprü, uzun çabalar sonucunda kurtarıldı.

Muammer Köprü, tedavi edilmek üzere ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine sevk edildi.

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