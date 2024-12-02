Kamyonetin arkasına bağlayıp sürüklediler: İki farklı ceza kesildi

Kaynak: DHA
Kamyonetin arkasına bağlayıp sürüklediler: İki farklı ceza kesildi

Balıkesir’in Gönen ilçesinde kamyonun arkasına köpek bağlayarak sürüklediği iddia edilen 2 kişiye cezai işlem uygulandı. Şahıslara hayvan hakları ihlali ve kuralları yerine getirmediği gerekçesiyle 65 bin lira para cezası kesildi.

Olay, 29 Kasım günü saat 16.00 sıralarında vatandaşların ihbarı üzerine ortaya çıktı. Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri, 10 CDL 85 plakalı kamyonet ile yapılan bu taşımayı tespit etti. Köpek, boynundan ip ile bağlanmış bir şekilde aracın arkasında çekilirken görüntülendi. Durum, Cumhuriyet Savcılığı'na iletilirken Y.Ç. (51) ve A.A. (71) isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

65 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Köpeğin sağlık durumu kontrol altına alınırken, Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de devreye girdi. Çipsiz ve kimliksiz olduğu belirlenen köpek için gerekli idari işlemler yapılırken, şahıslara 65 bin Türk Lirası idari para cezası uygulandı.

Hayvanın sağlık durumu, veteriner kontrolünde izlenmeye alındı. Yetkililer, hayvan hakları ihlali konusunda vatandaşları daha duyarlı olmaya davet ederek, bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli tüm yaptırımların uygulanacağını ifade etti.

Son Haberler
Fatih’te güpegündüz kaldırım taşıyla kuyumcu soymaya kalktı
Fatih’te güpegündüz kaldırım taşıyla kuyumcu soymaya kalktı
Kastamonu’da kaçak define avcıları yakayı ele verdi
Kastamonu’da kaçak define avcıları yakayı ele verdi
GSS Prim Borcu Siliniyor mu?
GSS Prim Borcu Siliniyor mu?
Ardahan’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı
Ardahan’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı
Sarıyer'de denize düşen kardeşlerin son görüntüleri çıktı
Denize düşen kardeşlerin son görüntüleri çıktı