Kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaynak: AA
Kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Erzurum'da yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı bir yaya yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan aracın sürücüsü yakalandı.

Şenkaya ilçesinde korkunç bir trafik kazası yaşandı. Bir kamyonet, Akşar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Niyazi Bozdemir'e çarptı ve hayatını kaybetti.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarıyla jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ancak, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Bozdemir kurtarılamadı ve Şenkaya Devlet Hastanesine kaldırıldığında hayatını kaybetti.

Kaza sonrasında olay yerinden kaçan kamyonetin sürücüsü olan Y.E, Paşalı Mahallesi mevkisinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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