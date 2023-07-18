Kamyonetin kasasını açan polisler şok oldu. Saya saya bitiremedi

Gaziantep kent girişinde durdurulan bir kamyonetin kasasında yabancı uyruklu 43 sığınmacı yakalandı. Göçmen organizatörü 2 şahıs tutuklandı.

Kamyonetin kasasını açan polisler şok oldu. Saya saya bitiremedi

İHA'nın haberine göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik kentin giriş noktasında durdurulan bir aracı kontrol etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, durdurulan bir kamyonetin kasasının üzerindeki çadırı kaldıran ekipler, illegal yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 43 sığınmacı yakaladı.

Olayla ilgili göçmen organizatörü 2 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan sığınmacılar tamamlanan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, göçmen organizatörü 2 şahıs ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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