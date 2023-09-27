Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı

Karaman'da kamyonet ile çarpışan motosikletli lise öğrencisi kaza sonrası ağır yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kamyonetle çarpışan motosikletli öğrenci ağır yaralandı

Kaza, Hamidiye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan Mesleki Eğitim Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö.'nün kullandığı 42 DFL 11 plakalı kamyonet, Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 12. sınıf öğrencisi H.D. yönetimindeki 42 AGV 382 plakalı motosikletle çarpıştı.

aw040197-03.jpgÇarpışmanın şiddetiyle öğrenci çocuk yola savruldu. Ağır yaralanan öğrenci çocuk çevredekileri çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜN KÖPEĞİ DE OKUL BAHÇESİNDE ÇOCUĞU PARMAĞINDAN ISIRDI

Öte yandan, kazaya karışan kamyonetin sürücüsü Y.Ö.'nün rottweiler cinsi köpeğinin kaçarak aynı okulda eğitim gören 10. sınıf öğrencisi A.Ö.'yü okul bahçesinde parmağından ısırarak yaralaması üzerine oraya gelirken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Aşılarının tamam olduğu belirtilen köpek, çağrılan hayvan barınağı görevlileri tarafından teslim alınarak barınağa götürüldü. Yaşanan her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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