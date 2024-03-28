Kamyonetle otomobil kavşakta çarpıştı; 5 yaralı

Kaynak: DHA
Kamyonetle otomobil kavşakta çarpıştı; 5 yaralı
Kırıkkale’nin Karakeçili bölgesinde bir kamyonet ile bir otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

lay, Karakeçili ilçesindeki Tadım Kavşağı’nda öğlen saatlerinde gerçekleşti. 06 CVY 306 plakalı otomobili kullanan T.T. (40) ile 48 KY 787 plakalı kamyoneti yöneten V.T. (43), kavşakta çarpıştılar. Kazada her iki sürücü ve araçlarda bulunan İ.A. (42), H.H.A. (47) ve A.A. (45) isimli kişiler yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızla yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından şehirdeki hastanelere nakledildi ve hayati tehlikelerinin olmadığı açıklandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kirikkalede-kamyonetle-otomobil-carpist-yenicag3.jpg

kirikkalede-kamyonetle-otomobil-carpist-yenicag.jpg

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