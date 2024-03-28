Kamyonetle otomobil kavşakta çarpıştı; 5 yaralı

lay, Karakeçili ilçesindeki Tadım Kavşağı’nda öğlen saatlerinde gerçekleşti. 06 CVY 306 plakalı otomobili kullanan T.T. (40) ile 48 KY 787 plakalı kamyoneti yöneten V.T. (43), kavşakta çarpıştılar. Kazada her iki sürücü ve araçlarda bulunan İ.A. (42), H.H.A. (47) ve A.A. (45) isimli kişiler yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızla yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından şehirdeki hastanelere nakledildi ve hayati tehlikelerinin olmadığı açıklandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.