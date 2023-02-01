Kamyonette gizli bölmelere saklanmış 39 kilo 456 gram skunk ele geçirildi

AA'da yer alan haberde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.



Teknik ve fiziki takibin ardından Anadolu Otoyolu'nda oluşturulan kontrol noktasında durdurulan kamyonette narkotik köpeği "Paco" ile arama yapıldı.



Aramada, kamyonette oluşturulan gizli bölmelere saklanmış 39 kilo 456 gram skunk ile 143 gram toz esrar ele geçirildi, sürücü H.H. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.