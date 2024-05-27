Kamyonun altında kağıt gibi ezilen araçtan sağ çıktı

4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Antakya - Altınözü yolu Narlıca Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Mercedes Benz marka hafriyat kamyonu, hareket halindeki otomobil ve hafif ticari araçla çarpıştı.
Kamyon, hareket halindeki Peuguet marka aracın üzerine devrilerek durdu. Kamyonun üzerine devrilmesi sonucu aracın içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin özenli çalışması sonucunda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ve hafif ticari araçta bulunan 2 kişi de kaza sırasında yaralandı.
4 yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrolü sonrasında ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.
Kamyonun altında kalan araç kağıt gibi ezilirken sürücü kazayı yaralı olarak atlatmayı başardı.