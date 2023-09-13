Kamyonun altında kalan 8 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Akdere Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, sokakta park halinde bulunan bir kamyon, bilinmeyen bir nedenle hareket etti. Kontrolden çıkarak yokuş aşağı savrulan kamyon, sokakta oyun oynayan 8 yaşındaki Salih Mert Can'ı altına alarak sürükledi. Ağır yaralanan ikinci sınıf öğrencisi Salih Mert, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Talihsiz çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Salih Mert Can'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.