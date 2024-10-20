Kan değişikliği Arsenal’e yaradı

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Kan değişikliği Arsenal’e yaradı

Mariona Caldentey’in penaltısı ve Rosa Kafaji’nin Arsenal’deki ilk golü, Jonas Eidevall’ın teknik direktörlükten ayrılmasının ardından West Ham karşısında kazanılan zaferi getirdi.

Arsenal, geçici teknik direktör Renee Slegers yönetiminde uzun süre etkisiz kalmasına rağmen, 20 dakika kala Amber Tysiak’ın Stina Blackstenius’u ceza sahasında düşürmesiyle penaltı kazandı. Caldentey, bu fırsatı değerlendirerek topu ağlara gönderdi. Blackstenius'un ortasında, yaz transferinde kadroya katılan Kafaji, şutunu çekerek Slegers’ın geçici görevdeki ikinci galibiyetini almasını sağladı.

Londra’daki kötü hava koşullarında, Arsenal'ın yeni bir teknik direktörle birlikte yükselişine dair hemen belirgin bir kanıt yoktu. İlk yarıda Arsenal, Alessia Russo’nun 20. dakikada kaleye çektiği şutla en yakın pozisyonu yakaladı, ardından West Ham kalecisi Kinga Szemik, Emily Fox’un şutunu etkili bir şekilde kurtardı. 62. dakikada Blackstenius de Szemik tarafından engellendi. Bu zaferle birlikte West Ham, bu sezon galibiyet alamayan üç WSL takımından biri oldu ve ilk beş maçında sadece iki puan topladı.

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