Kan donduran kaza anı kameralarda

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kan donduran kaza anı kameralarda

Polonya'nın başkenti Varşova'da kayda geçen görüntülerde elektrikli scooter kullanan kadının jeeple çarpışma anı saniye saniye görüntülendi.

Ülkemizde olduğu gibi Varşova'da da scooterlarlara ulaşım oldukça kolay. Hemen hemen her köşede onlardan bir düzine bulunabilir. Fakat bu yeni ulaşım araçlarını kullananlar çoğu zaman son derece dikkatsiz davrandıklarından çok sayıda kazaya sebep oluyorlar.

Kayıtta büyük bir trafik sıkışıklığı ve Sikorskiego Bulvarı ile kesişme noktasındaki Sobieskiego Caddesi görülüyor. Burası Varşova'nın Wilanów'a giden bir tramvay inşaatı nedeniyle yenilenen bir kısmı. İnşaat çalışmaları nedeniyle trafik organizasyonu sıklıkla değişmektedir ve bu durum yanıltıcı olabilir.

Birkaç saniyelik kayıtta, scooter kullanan bir ve yaya yolu olmamasına rağmen yolu dikine geçmeye çalışan bir kadın görüyoruz. Hiçbir şeyden habersiz seyir halinde olan BMW önüne atlayan kadına çarpıyor ve kadın sert şekilde yere kapaklanıyor. BMW'nin arkasındaki otobüsün sürücüsü de scooter kullanıcısı gibi dikkatsiz olsa, kadın muhtemelen feci şekilde can verecekti.

Polonya polisi elektrikli scooterları kullananlar için rehber yayınladıklarını ama çoğu kullanıcıların son derece dikkatsiz davranarak hem kendilerini hem de karşısındakileri tehlikeye attığını söylüyor.

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