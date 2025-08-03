Kan donduran kaza! Kadına peşe peşe çarptılar

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Kayseri’de meydana gelen feci kaza tüyleri ürpertti. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına iki otomobil peş peşe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan kadın olay hayatını kaybetti.

Olay, saat 00.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimsin Gaffar Okkan Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan ismi henüz öğrenilemeyen yayaya, A.Ç. idaresindeki 50 ACH 873 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan kadını, M.Y.'nin kullandığı 34 BYJ 142 plakalı otomobil ezdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yerde yatan yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kazaya karışan iki aracın sürücüsünü gözaltına alındı.

Öte yandan, olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın çarparak yere savurduğu talihsiz kadını, arkadan gelen otomobilin ezdiği görüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kan donduran kaza! Kadına peşe peşe çarptılar

Kan donduran kaza! Kadına peşe peşe çarptılar

Kan donduran kaza! Kadına peşe peşe çarptılar

Kan donduran kaza! Kadına peşe peşe çarptılar

Kan donduran kaza! Kadına peşe peşe çarptılar

Kan donduran kaza! Kadına peşe peşe çarptılar

Kan donduran kaza! Kadına peşe peşe çarptılar

Kan donduran kaza! Kadına peşe peşe çarptılar

Kan donduran kaza! Kadına peşe peşe çarptılar

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