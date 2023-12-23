Kan grubu A olanların yakalanacağı tehlikeli hastalıklar ortaya çıktı

ABD’deki araştırmaya göre, A kan grubuna sahip olanların diğer kan gruplarındakilere kıyasla bazı hastalıklara daha yatkın olduğu bildirildi.

Maryland Üniversitesi'nden bilim insanları, A kan grubundakilerin 60 yaşından önce beyin kanaması yaşama olasılığının beş kat daha fazla olduğunu buldu.

Neurology dergisinde yayınlanan çalışma, A kan grubundakilerde erken beyin kanaması riskinin daha yüksek olduğunu göstermesi dikkat çekti.

Araştırma, A kan grubundakilerin ciddi sağlık sorunlarına yakalanma ihtimalinin de daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Risk sıralamasında B kan grubu ikinci, 0 kan grubu ise üçüncü oldu.

Araştırmanın başındaki nöroloji uzmanı Dr. Steven Kittner, “A kan grubunun riski nasıl artırdığını henüz anlamış değiliz, ancak bunun damar tıkanıklığıyla ilgili olabileceğini düşünüyoruz” sözlerini kullandı.

İngiltere'de her yıl 100 bin kişinin beyin kanaması geçirdiğini belirten Dr. Clare Jonas da şöyle konuştu:

“Beyin kanaması genellikle yaşlılarda yüksek kan basıncı veya damar tıkanıklığı nedeniyle olur. Gençlerdeki beyin kanamasının nedeni ise henüz bilinmiyor.”