Kan grubuna göre huylar belli oldu. Japon profesörün araştırması herkesi şaşırttı

Kan grubunuzun kişiliğiniz üzerinde etkisi olduğunu biliyor muydunuz? Kan gruplarına göre kişilik özellikleri hakkında yapılan araştırmalar, her kan grubunun farklı avantaj ve dezavantajlara sahip olduğunu gösteriyor.

Kan grupları aynı zamanda bazı hastalıklara karşı direncinizi de belirliyor.

Japon bilim uzmanlarının yaptığı araştırmaya göre kişilik özellikleri vücudun safra, kan ve balgam gibi sıvılarıyla ilişkili olduğunun altı çizildi.

Japon profesör Tokeji Furukawa'ya göre ise her kan grubu, bireylerin özelliklerini etkilediği bildirildi.

Kan gruplarına göre kişilik özellikleri şöyle sıralanabilir:

A Kan Grubu: Bu kan grubundaki insanlar zeki, yaratıcı ve işbirliğine yatkın oluyorlar. Çevrelerindeki olaylara duyarlı ve uyumlu davranıyorlar. Ancak bazen gergin ve inatçı olabiliyorlar. Japonya'da bu kan grubu en yaygın olanıdır.

0 Kan Grubu: Bu kan grubundaki insanlar cesur, güvenilir, kararlı ve sezgisel oluyorlar. Grup halinde çalışmaktan ve liderlik etmekten hoşlanıyorlar. Ancak bazen bencil ve dengesiz olabiliyorlar.

AB Kan Grubu: Bu kan grubundaki insanlar uyumlu, sıcakkanlı ve akıllı oluyorlar. Farklı durumlara kolayca adapte olabiliyorlar. Ancak bazen kararsız, eleştirel ve unutkan olabiliyorlar.

B Kan Grubu: Bu kan grubundaki insanlar tutkulu, empatik ve kararlı oluyorlar. Kendi yöntemlerini geliştirip uygulamaktan hoşlanıyorlar. Ancak bazen bencil, düzensiz ve çatışmacı olabiliyorlar.

Kan grupları ayrıca sağlığınızı da etkiliyor. A kan grubu olanlar mide kanseri ve kalp hastalıklarına daha yatkın olurken, B kan grubu olanlar kalp hastalıkları ve yumurtalık kanserine daha yatkın oluyor.

Bu nedenle kan grubunuzu bilmek ve sağlığınıza dikkat etmek önemlidir.