Kan şekerini kontrol altında tutmanın altı yolu ortaya çıktı

Kan şekeri seviyeleri, sağlığımızı pek çok yönden etkiler. Kalp hastalığı, diyabet, yorgunluk ve kilo sorunları, kan şekerinin dengesiz olmasının olası sonuçlarıdır. Bu nedenle, kan şekerimizi normal aralıkta tutmak önemlidir.

Diyabet, dünyada giderek yaygınlaşan bir hastalıktır. Şu anda 537 milyon kişi diyabetle mücadele ederken, 2045 yılında bu sayının 700 milyona ulaşması bekleniyor.

Kan şekerimiz dengede olmadığında, damarlarımız zarar görür. Bu da kalp, göz, böbrek ve pankreas gibi organlarımızın işlevini bozar ve geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına neden olur.

Peki, kan şekerimizi ve kilomuzu nasıl koruyabiliriz? İşte uzmanların verdiği basit ve etkili tavsiyeler

DÜZENLİ EGZERSİZ

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapmasını ve haftada 2 gün kas kuvveti çalışmasını öneriyor.

Egzersiz yapmak, hem kilomuzu hem de kan şekerimizi kontrol altında tutmamıza yardımcı olur.

Egzersiz, insülin duyarlılığımızı artırarak, kanımızdaki şekeri hücrelerimizin daha iyi kullanmasını sağlar.

SU İÇMEK

Su içmek, kanımızı incelterek, kan şekerimizi düşürür ve diyabet riskimizi azaltır.

Su içmek, aynı zamanda açlığımızı bastırır ve fazla şekerin idrarla atılmasını kolaylaştırır.

KONTROLLÜ KARBONHİDRAT

Karbonhidratlar, kan şekerimizi en çok yükselten besinlerdir. Karbonhidratları sindirdiğimizde, şekere, özellikle de glikoze dönüşürler ve kanımıza karışarak kan şekerimizi artırırlar.

Kan şekerimizi dengelemek için, düşük glisemik indeksli (GI) gıdaları tercih etmeliyiz. Bu gıdalar, kan şekerimizi daha yavaş ve daha az yükseltirler.

SAĞLIKLI BESLENME

Sağlıklı bir beslenme, kan şekerimiz ve kilomuz başta olmak üzere, genel sağlığımız için çok önemlidir.

Uzmanlar, "yüksek lifli, az yağlı, işlenmemiş gıdalar ve bitki bazlı diyetler"in kan şekerimizi düzenlemeye yardımcı olduğunu söylüyor.

Well by Messer'in tıbbi direktörü Dr. Barrie Weinstein, "Hastalarıma tavsiyem, yemek yerken dominant olmayan elinizi kullanarak daha yavaş yemenizdir." diyor.

STRES

Stres, kan şekerimizi olumsuz etkileyen bir faktördür. Stresli olduğumuzda, vücudumuz glukagon ve kortizol gibi hormonlar salgılar. Bu hormonlar, kan şekerimizi ani bir şekilde yükseltirler.

Well by Messer'in kurucusu Dr. Caroline Messer, "Doğal olarak kilo vermenin sırrı, duygusal olarak yeme alışkanlıklarımızı fark etmek ve kaygı ve depresyon gibi altta yatan nedenleri tedavi etmektir." diyor.

YETERLİ UYKU

Uyku kalitemiz, kan şekerimizi, insülin duyarlılığımızı ve kilo yönetimimizi de etkiler.

Uzmanlar, düzenli bir uyku için her gece 7 saat uyumamız gerektiğini belirtiyor.