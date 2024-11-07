Kan şekerini yönetme yöntemleri neler? Uzmanlar ve bilim bakın bu konuda söylüyor?

Kan şekeri seviyelerinin dengede tutulması, sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri. Özellikle diyabet gibi kronik hastalıklarla mücadele eden bireyler için kan şekerini kontrol altında tutmak hayati önem taşır.

Peki, kan şekerini yönetmek için hangi yöntemler etkili? İşte uzmanların ve bilimsel araştırmaların önerileri...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ayşe Demir, kan şekerini yönetmenin en önemli adımlarından birinin dengeli beslenme olduğunu belirtti.

Dr. Demir, "Kompleks karbonhidratlar, lif açısından zengin gıdalar ve sağlıklı yağlar tüketmek, kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olur" dedi. Özellikle tam tahıllar, baklagiller, sebzeler ve meyveler, kan şekerinin ani yükselmesini önler.

Endokrinolog Dr. Mehmet Yılmaz, "Düzenli egzersiz, insülin duyarlılığını artırarak kan şekerinin daha iyi kontrol edilmesini sağlar" dedi.

Haftada en az 150 dakika orta düzeyde egzersiz yapmak, kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olabilir.

Lif, kan şekerinin yavaş emilmesini sağlayarak ani yükselmeleri önler.

Diyetisyen Tuğba Yaprak, "Lif açısından zengin besinler, kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Özellikle yulaf, keten tohumu, chia tohumu ve sebzeler lif açısından zengindir" dedi. Lifli gıdalar, aynı zamanda tokluk hissini artırarak aşırı yeme isteğini de azaltır.

Yeterli miktarda su içmek, kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Dr. Yılmaz, "Vücudun susuz kalması, kan şekerinin yükselmesine neden olabilir. Günlük su tüketimine dikkat etmek önemlidir" dedi. Su, aynı zamanda böbreklerin fazla şekeri idrar yoluyla atmasına yardımcı olur.

Stres, kan şekeri seviyelerini olumsuz etkileyebilir. Psikolog Dr. Elif Sarıönder Gencer, "Stres yönetimi teknikleri, kan şekerini kontrol altında tutmada önemli rol oynar. Meditasyon, yoga ve derin nefes egzersizleri stres seviyelerini azaltabilir" dedi. Stresin azaltılması, hormon dengesini koruyarak kan şekerinin stabil kalmasına yardımcı olur.

Uyku düzeninin kan şekeri yönetiminde önemli bir faktör olmasıyla dikkat çekti.

Dr. Demir, "Yetersiz uyku, insülin direncini artırarak kan şekerinin yükselmesine neden olabilir. Her gece 7-8 saat kaliteli uyku, kan şekerini dengelemeye yardımcı olur" dedi.

Uyku düzenine dikkat etmenin genel sağlık için de kritik olduğunun altı çizildi.

Kan şekeri seviyelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi, olası dalgalanmaların erken tespit edilmesini sağlar.

Dr. Yılmaz, "Düzenli kan şekeri ölçümleri, diyabet yönetiminde önemli bir adımdır. Bu sayede, gerekli önlemler zamanında alınabilir" dedi.

Kan şekerini yönetmek için dengeli beslenme, düzenli egzersiz, yeterli su tüketimi, stres yönetimi, düzenli uyku ve düzenli kontroller gibi yöntemler büyük önem taşır.

Uzmanların önerilerine kulak vererek, kan şekerinizi kontrol altında tutabilir ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilirsiniz.