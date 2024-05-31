Kan sulandırıcı öldürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kan sulandırıcı öldürdü

Burdur’un Yeşilova ilçesi Sazak köyünde yalnız yaşayan yaşlı kadını misafirliğe gelen oğlu kanlar içinde buldu. Kadının banyoya girerken ayağının kayıp düştüğü, bacağında kesik oluştuğu kan sulandırıcı kullandığı için de kanamanın durmamasından öldüğü açıklandı.

Burdur merkezde yaşayan kişi, annesini ziyaret etmek için Sazak Köyü'ne geldi. Kıpıyı açan adam 75 yaşındaki annesi Huriye Aksakal’ı kanlar içinde buldu. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Huriye Aksakal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Huriye Aksakal’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Yeşilova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemelere göre, Huriye Aksakal’ın banyoya girerken ayağı kayıp düştü. Düşme esnasında bacağını kapı eşiğine çarparak yaralandı. Kan sulandırıcı kullanan kadının kanamasının durmamasından dolayı hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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