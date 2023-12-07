Kan testinden insanların hangi hızda yaşlandığı çıktı. Bilim insanları açıkladı

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Nature dergisinde yayımlanan çalışmanın yazarları, hangi organların sağlıksızlaştığını bilmek, gelecekte hangi hastalıkların çıkabileceğini anlamaya yardımcı olabileceğini vurguladı.

Bilim insanları, bir kan testi ile bir kişinin iç organlarının yaşlanma hızını ölçebileceklerini düşünen bilim insanları, hangi organların yakın zamanda bozulabileceğini de tahmin edebildiğini bildirdi.

Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar, 11 farklı organın durumunu takip edebildiklerini belirtti.

Test, binlerce orta ve ileri yaşlı yetişkin üzerinde uygulandı.

Sonuçlar, 50 yaşından büyük ve sağlıklı sayılabilecek beş kişiden birinin en az bir organının normalden daha hızlı yaşlandığını ortaya koydu.

Ayrıca, her 100 kişiden bir veya iki tanesinde, yaşlarına göre çok daha yaşlı görünen birden fazla organ tespit edildi.

Araştırmacılar, bu tür bir kontrolün korkutucu gelebileceğini ancak yaşlanmayı yavaşlatmak için bir şans sunabileceğini ifade etti.

ORGAN YAŞ FARKI

Bazı organlarımızın yaşları, kronolojik yaşımızdan farklı olabilir. Örneğin, kalbimiz yaşımızdan daha yaşlı görünebilir ve bu da kalp yetmezliği riskini artırabilir. Ya da beynimiz daha hızlı yaşlanıyor olabilir ve bu da demans olasılığını yükseltebilir.

Bir araştırmada, bir veya daha fazla organın normalden daha hızlı yaşlanmasının, gelecek 15 yıl içinde bazı hastalıklara yakalanma veya ölme ihtimalini artırdığı bulundu.

Kan testi, binlerce proteinin seviyesini kontrol ederek, hangi organların ne kadar yaşlandığını belirlemeye çalıştı. Her organın kendine özgü bir protein profili olduğu düşünülüyor.

Araştırmacılar, bir makine öğrenme algoritması kullanarak, kan testi sonuçları ve hasta verileri arasındaki ilişkiyi buldular.