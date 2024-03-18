Kanada Başbakanı'ndan şok itiraf: "Her gün işi bırakmayı düşünüyorum"

Kaynak: BBC
Kanada Başbakanı'ndan şok itiraf: "Her gün işi bırakmayı düşünüyorum"
Kanada Başbakanı Justin Trudeau verdiği bir röportajda sık sık "çılgın işini" bırakmayı düşündüğünü itiraf etti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, siyasi geleceği hakkında sürekli sorularla karşı karşıya kalırken, anketler onun Kanadalılar arasında gittikçe daha az popüler olduğuna işaret ediyor.

Son dönemde yapılan kamuoyu yoklamaları, Kanadalıların mevcut iktidara karşı memnuniyetsizliklerinin giderek arttığını ve bu durumun nedeninin ev fiyatları ve hayat pahalılığı gibi konulardaki hayal kırıklığı olduğu ortaya çıktı. İktidardaki Liberaller, ana muhalefet olan Muhafazakarların genellikle çift haneli rakamlarla arkasında kalıyor.

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"Trudeau markasının" Liberal partinin kaderi üzerinde bir engel oluşturabileceği yönündeki endişelerden ötürü bazı müttefikler onun ayrılma zamanının geldiğini öne sürdü.

"HER GÜN BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Ancak Cuma günü 24 dakikalık bir röportaj veren Trudeau, "Ben bu noktada mücadeleyi bırakırsam olmak istediğim adam olamam" diyerek görevine devam edeceğini açıkladı.

2015'ten beri görevde olan lider, "Her gün bırakmayı düşünüyorum. Yaptığım kişisel fedakarlıklarla çılgınca bir iş. Elbette çok zor. Bazen çok zorlayıcı oluyor" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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